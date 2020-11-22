Поймать на живца. Учёный рассказал о способе нейтрализовать коронавирус

Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал о возможном способе борьбы с коронавирусной инфекцией с помощью белка ACE2, через который тот попадает внутрь клеток.
Как пишет 22 ноября РИА Новости со ссылкой на Facebook Тышковского, ACE2 — это слабое место, которым пользуется коронавирус. «Но что, если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2. Причем, можно даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом», — предлагает учёный, объясняя, что в этом случае рецепторы свяжут шипы коронавируса и не дадут ему атаковать клетки. Так вирус можно поймать «на живца».
По словам Тышковского, эксперименты показали, что добавление ACE2 надежно нейтрализует SARS-CoV-2, мешая инфицировать клетки человека. А рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует гипертензию, воспаление и цитокиновый шторм.
«Итак, ACE2 действительно подает большие надежды как новое лекарство против коронавирусной инфекции. Но насколько хорошо оно проявит себя на практике? Это мы узнаем по итогам клинических испытаний», — отметил Тышковский.
По данным Университета Джона Хопкинса на 22 ноября, в мире COVID-19 заболели 58,1 миллиона человек, умерли от него 1,38 миллиона.