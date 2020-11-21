«… Тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач», — написал Рогозин 21 ноября в Facebook.

Ролик, показывающий быт российской деревни — как выясняется в самом конце, на Марсе, — появился на YouTube-канале birchpunk 19 ноября и набрал уже более 2 миллионов просмотров. Он показывает типичную русскую деревню с элементами технологий будущего: с роботами, летающим «уазиком», генно-модифицированными овощами. В нём есть отсылки к деятельности «Роскосмоса»: QR-код на корове, ведущий на страницу Рогозина в Twitter, робот, напоминающий робота-космонавта Фёдора — товарный знак госкорпорации, плакат с лицом Рогозина и призывом «Сделаем Красную планету зеленой».