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Рогозин оценил лозунг из ролика о российской кибердеревне на Марсе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин позитивно отозвался о ролике «Русская кибердеревня» с роботами на Марсе. Основной посыл правильный, считает чиновник.

Фото: birchpunk
Фото: birchpunk
Фото: birchpunk
Фото: birchpunk
Фото: birchpunk
Фото: birchpunk

«… Тезис экспансии России в космосе и создания благоприятной среды для обеспечения экспедиций человека на других планетах соответствует нашему пониманию целей и задач», — написал Рогозин 21 ноября в Facebook.

Ролик, показывающий быт российской деревни — как выясняется в самом конце, на Марсе, — появился на YouTube-канале birchpunk 19 ноября и набрал уже более 2 миллионов просмотров. Он показывает типичную русскую деревню с элементами технологий будущего: с роботами, летающим «уазиком», генно-модифицированными овощами. В нём есть отсылки к деятельности «Роскосмоса»: QR-код на корове, ведущий на страницу Рогозина в Twitter, робот, напоминающий робота-космонавта Фёдора — товарный знак госкорпорации, плакат с лицом Рогозина и призывом «Сделаем Красную планету зеленой».

«Правильный лозунг. Точнее два лозунга, включая тот, что под моим портретом. На самом деле, это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения центра столицы: «Сделаем Красную Пресню зеленой!» — поясняет Рогозин.

Скриншот из www.facebook.com/dmitry.rogozin
Скриншот из www.facebook.com/dmitry.rogozin

По его мнению, этот «талантливый ролик» точно передаёт русский характер, «парадоксально сочетающий тягу к современным технологиям и сохранение средневекового уклада в деревне».

Отметим, что пока людей на Марсе нет, есть только несколько роботизированных марсоходов США.

Скриншот из www.facebook.com/dmitry.rogozin
Скриншот из www.facebook.com/dmitry.rogozin

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Комментарии (1)

wagna
Рогозин - давай, осуществляй мечту!
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