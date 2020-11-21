На дорогах Ленобласти 21 ноября несмотря на плюсовую температуру снег не растаял, и водителям трудно удержать машину на проезжей части. За последние часы случилось несколько ДТП с переворотами.

«Санта Фе» лёг на крышу в кювет Средневыборгского шоссе, в районе посёлка Сопки. «Перелетел через встречку в овраг. Все целы. Уехали своим ходом», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».