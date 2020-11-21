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Плюс не спасает. Снег в Ленобласти отправляет машины в кювет

На дорогах Ленобласти 21 ноября несмотря на плюсовую температуру снег не растаял, и водителям трудно удержать машину на проезжей части. За последние часы случилось несколько ДТП с переворотами.

«Санта Фе» лёг на крышу в кювет Средневыборгского шоссе, в районе посёлка Сопки. «Перелетел через встречку в овраг. Все целы. Уехали своим ходом», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На 9-ом километре Первомайского шоссе в Рощино перевернулся «Рено Сандеро». Как сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, помощь спасателей и врачей водителю и пассажирам не потребовалась.

Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news

«Дед с бабушкой живы, целы, насколько мне известно», — написал автор видео Амил в «ДТП и ЧП».

На трассе А-120 «Южное полукольцо» около часа ночи 21 ноября «Лада Гранта» съехала с дороги и перевернулась на крышу. Как рассказали 47news в ГУ МЧС, в салоне зажало 27-летнего мужчину. Сотрудники северо-западного спасательного отряда «Красная Горка» вытащили его с помощью гидравлического инструмента и передали медикам.

Сильный снег прошёл в регионе в пятницу и ожидается завтра. Сегодня в городе и области было тихо, временами на небе появлялось солнце.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников
Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников
Фото: Миша / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (7)

hal9000
Еще и ветер сильный был
veteran78
Да хоть на "запоре " хоть на "инвалидке " , скорость держим адекватную и даже на 10 км поменьше и всё у нас сростётся.
кто-то страшный
Хундяй - это диагноз. Рено - это диагноз. Жигуль - и подавно. Все закономерно.
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