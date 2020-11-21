Пассажирский паром компании Viking Line сел на мель в Финляндии

В Финляндии 21 ноября пассажирский паром Viking Grace во время бури сел на мель.

Как сообщает Yle, инцидент произошёл у берегов Аландских островов, недалеко от города Мариехамн. Он шёл из Стокгольма в Турку.

На борту находятся 301 пассажир и 98 членов экипажа. Их жизни в безопасности, уверяют в компании Viking Line. Водолазы изучают днище.

Судоходный концерн Viking Line построил паром Viking Grace специально для обслуживания маршрута Турку — Мариехамн — Стокгольм. Судно введено в эксплуатацию в 2013 году и является первым паромом на Балтике, использующим в качестве топлива сжиженный природный газ.