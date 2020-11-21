Uber в Петербурге уехал с удостоверением контрразведчицы

Досадное недоразумение приключилось в Петербурге с сотрудницей регионального Управления ФСБ: она забыла в такси сумочку с документами.

Как сообщает 47news, ночью 21 ноября в полицию Красносельского района города позвонил мужчина и представился 39-летним майором регионального УФСБ. Он попросил найти документы своей подчинённой. Дама, по его словам, забыла сумочку с паспортом и служебным удостоверением в машине Uber по дороге домой на улицу Маршала Захарова.

Любопытно, что сначала сотрудник ФСБ не стал раскрывать место работы, а подчинённую назвал знакомой. «Впрочем, надо полагать, это привычка», — отмечает издание. В полиции к заявлению отнеслись серьёзно и начали поиски.