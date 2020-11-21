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Uber в Петербурге уехал с удостоверением контрразведчицы

Досадное недоразумение приключилось в Петербурге с сотрудницей регионального Управления ФСБ: она забыла в такси сумочку с документами.

Как сообщает 47news, ночью 21 ноября в полицию Красносельского района города позвонил мужчина и представился 39-летним майором регионального УФСБ. Он попросил найти документы своей подчинённой. Дама, по его словам, забыла сумочку с паспортом и служебным удостоверением в машине Uber по дороге домой на улицу Маршала Захарова.

Любопытно, что сначала сотрудник ФСБ не стал раскрывать место работы, а подчинённую назвал знакомой. «Впрочем, надо полагать, это привычка», — отмечает издание. В полиции к заявлению отнеслись серьёзно и начали поиски.

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Комментарии (12)

bombaleilo
Странная подача:))
Znatok78
Мне интересно другое: почему у нас полиция разглашает суть дел, когда их об этом не просят? Я бы на месте ФСБ в первую очередь вздрючил ментов, которые сливают журналистам информацию. Кстати, завтра менты могут слить любую информацию про вас или про меня, так, чисто по приколу. И им за это ничего не будет??
260653121
Зачем майор в разговоре поведал о своем возрасте? Хотел познакомиться с полицейским более ближе?
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