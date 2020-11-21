Сотрудники полиции нашли и задержали мужчину, вероятно причастного к обману пожилых жительниц Петербурга. Добровольно открывать дверь сотрудникам он не собирался.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД региона 21 ноября, задержали мужчин два дня назад, одного в Девяткино, второго в Красном Селе, одному 37 лет, другому 44 года. Их подозревают пока по двум эпизодам: 91-летняя женщина отдала им 140 тысяч по просьбе «племянника», 85-летняя выделила «внуку» 40 тысяч на путевку в Турцию. Обе живут на проспекте Народного Ополчения.
Один из подозреваемых в день задержания почти сразу услышал за дверью «Открывайте, полиция!», но на требование решил не реагировать. Тогда дверь пришлось выламывать.
ГУ МВД по СПб и ЛО
В квартирах подозреваемых нашли 19 телефонов, сим-карты, ноутбук с базой телефонов пожилых петербуржцев и 250 тысяч. Мера пресечения им пока не определена.