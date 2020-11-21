Ночные танцы в эпоху коронавируса пресекли сотрудники полиции в клубе с ретромузыкой в Московском районе Петербурга. Посетителей не выпускали несколько часов.

О рейде в клубе «Фонтанке» рассказали читатели. «Владелец бесстрашный и плевал на все законы, и сеть его ночных клубов работает, не страшась ничего», — комментируют местные жители визит МЧС, полиции и других экстренных служб в клуб «Москва» на Дунайском проспекте, 21.

Снимали происходящее и те, кто по призыву клуба «открыл двери безумному кутежу» и не собирался уходить из заведения после 11 вечера, как то предписывают городские власти. Собравшимся помешали веселиться, но на волю, утверждают посетители, не выпустили. Ждать окончания рейда пришлось около трех часов. Некоторые требовали свободы, утверждают очевидцы, после чего их действительно выводили, но сразу в полицейскую машину. В ГУ МВД региона «Фонтанку» заверили, что обошлось без задержанных.