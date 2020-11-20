Пять литров антисептика отправили на тот свет семерых человек

Семеро человек в якутском селе Томтор умерли после того, как выпили санитайзер. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.



По предварительной информации, девять местных жителей приобрели пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук», который употребили внутрь. Химический анализ позже показал, что в санитайзере было 69% метанола. Смертельная доза при этом равняется 30 граммам вещества, тяжелое отравление наступает от 5 граммов и зачастую сопровождается слепотой.

