Пять литров антисептика отправили на тот свет семерых человек

Семеро человек в якутском селе Томтор умерли после того, как выпили санитайзер. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, девять местных жителей приобрели пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук», который употребили внутрь. Химический анализ позже показал, что в санитайзере было 69% метанола. Смертельная доза при этом равняется 30 граммам вещества, тяжелое отравление наступает от 5 граммов и зачастую сопровождается слепотой.
«Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) оперативная информация направлена в правоохранительные органы, также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в объектах торговли. Установлена реализация в 2 районах республики общим объемом более 200 л., продукция снята с реализации», - уточнили в Роспотребнадзоре.
В региональном Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).