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Пять литров антисептика отправили на тот свет семерых человек

Семеро человек в якутском селе Томтор умерли после того, как выпили санитайзер. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, девять местных жителей приобрели пятилитровую канистру с «Кожным антисептиком для обработки рук», который употребили внутрь. Химический анализ позже показал, что в санитайзере было 69% метанола. Смертельная доза при этом равняется 30 граммам вещества, тяжелое отравление наступает от 5 граммов и зачастую сопровождается слепотой.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) оперативная информация направлена в правоохранительные органы, также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в объектах торговли. Установлена реализация в 2 районах республики общим объемом более 200 л., продукция снята с реализации», - уточнили в Роспотребнадзоре.

В региональном Следственном комитете сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Комментарии (8)

Иван 2пырьев
В СПБГУ людей травят как голубей!!
Wuhan Proletarian
В классном романе Бояшова Танкист или "Белый тигр", по которому был снят отстойный фильм, заряжающий якут Бердыев пил все, что горит, но даже он не перенес метиловый спирт, правда со второго раза.
MikkeL
А в чем прикол? Они не знали что от метанола можно умереть? Или там должен был быть этанол?
Прям какая-то программа по самоуничтожению...
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