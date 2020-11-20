Стартапы Петербурга соревнуются за звание лучшего по версии читателей «Фонтанки»

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга каждый может на специальном сайте премии.
Из всех 11 номинаций самые настойчивые в стремлении показать свои лучшие качества, конечно, собраны в разделе «Бизнес-старт», где петербуржцы голосуют за самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов.
Борьба там и правда напряженная. На пятки фавориту — крупному проекту по доставке продуктов «Самокат» наступают молодые и дерзкие авторы проекта «Аркадий КурКрыло» — сети эксклюзивного фастфуда. Велики шансы на успех и у их соперников. Как у больших проектов «Игора Драйв» и «Остров Фортов», так и у менее масштабных, но не менее важных для города GREEN PARK и Woosh, а также у «Агентства нескучных путешествий», кафе «Огурцы», супермаркета «Мята» и производства пельменей «Смекалка».
Владимир Афонин, коммерческий директор компании «Смекалка»: «Большинство продукции, которую мы выпускаем, сделано по домашним рецептам, и часть из них те, что нам прислали наши клиенты. Мы постоянно собираем обратную связь о наших продуктах и поощряем тех, кто делится с нами рецептами и рассказывает о наших победах и ошибках. Для нас очень важно, что наша работа нашла такой отклик у читателей "Фонтанки"».
В этом году номинацию «Бизнес-старт» поддерживает «СМП Банк».
«Мы живем в непростое время. 2020 год стал для всех годом-испытанием. Но мы в СМП Банке уверены, что сложности, помимо прочего, создают и дополнительные возможности. Мы поддерживаем начинания наших партнеров и стараемся быть ближе к бизнесу», — рассказал управляющий филиалом в Петербурге АО «СМП Банк» Александр Конышков, объясняя, почему его банк решил поддержать городские стартапы.