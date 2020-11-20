Стартапы Петербурга соревнуются за звание лучшего по версии читателей «Фонтанки»

Проголосовать за лучший бизнес-проект или компанию Петербурга каждый может на специальном сайте премии.

Из всех 11 номинаций самые настойчивые в стремлении показать свои лучшие качества, конечно, собраны в разделе «Бизнес-старт», где петербуржцы голосуют за самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов.

Борьба там и правда напряженная. На пятки фавориту — крупному проекту по доставке продуктов «Самокат» наступают молодые и дерзкие авторы проекта «Аркадий КурКрыло» — сети эксклюзивного фастфуда. Велики шансы на успех и у их соперников. Как у больших проектов «Игора Драйв» и «Остров Фортов», так и у менее масштабных, но не менее важных для города GREEN PARK и Woosh, а также у «Агентства нескучных путешествий», кафе «Огурцы», супермаркета «Мята» и производства пельменей «Смекалка».