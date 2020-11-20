Как сообщили в Смольном, в пятницу Городская станция переливания крови развернула донорский пункт в «Невской ратуше», где прошёл последний день акции в рамках недели молодёжного донорства. Участие приняли сотрудники городских комитетов, управлений и ведомств, представители Молодежного кадрового резерва и председатель комитета по природопользованию Денис Беляев, уточнили «Фонтанке» в «Фонде доноров».

Более двадцати литров чиновничьей крови увезли из «Невской ратуши» в петербургские больницы 20 ноября. В донорском кресле побывали почти пятьдесят человек, благодаря которым спасти можно втрое больше.

Всего донорами в стенах Ратуши стали 48 человек, которые сдали 21,6 литра венозной крови. В кресло усаживали только здоровых и тех, кто не легче 55 кг — с каждого брали по 450 мл. Донацию делят на три части, соответственно каждая может спасти три жизни.



После процедуры участников угощали чаем и сладостями, на память каждому вручили антисептики и традиционный петербургский аксессуар — зонт.



«Городской Молодежный День Донора» проводится в Петербурге с 2013 года. За это время в рамках акции кровь сдали более 12 тысяч человек.

