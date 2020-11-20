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В «Невской ратуше» нацедили больше 20 литров крови. Она может спасти почти полторы сотни жизней

Более двадцати литров чиновничьей крови увезли из «Невской ратуши» в петербургские больницы 20 ноября. В донорском кресле побывали почти пятьдесят человек, благодаря которым спасти можно втрое больше.

Как сообщили в Смольном, в пятницу Городская станция переливания крови развернула донорский пункт в «Невской ратуше», где прошёл последний день акции в рамках недели молодёжного донорства. Участие приняли сотрудники городских комитетов, управлений и ведомств, представители Молодежного кадрового резерва и председатель комитета по природопользованию Денис Беляев, уточнили «Фонтанке» в «Фонде доноров».

Фото: Фонд доноров
Фото: Фонд доноров
Фото: Фонд доноров
Фото: Фонд доноров
Фото: Фонд доноров
Фото: Фонд доноров
Фото: Фонд доноров
Фото: Фонд доноров

Всего донорами в стенах Ратуши стали 48 человек, которые сдали 21,6 литра венозной крови. В кресло усаживали только здоровых и тех, кто не легче 55 кг — с каждого брали по 450 мл. Донацию делят на три части, соответственно каждая может спасти три жизни.

После процедуры участников угощали чаем и сладостями, на память каждому вручили антисептики и традиционный петербургский аксессуар — зонт.

«Городской Молодежный День Донора» проводится в Петербурге с 2013 года. За это время в рамках акции кровь сдали более 12 тысяч человек.

Фото: Фонд доноров

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Комментарии (2)

8967
А что узбеков не используют? Ловить на улицах лиц без правильной регистрации и сцеживать у них кровь для ленинградцев. А донорам доширак выдавать.
260551481
А деньги потраченные на войны в Украине, Сирии, Венесуэле, Абхазии, Южной Осетии и пр.?!
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