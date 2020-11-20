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Искать нужные вещи и услуги стало проще. Проект по поддержке малого бизнеса «Покупай у своих» продолжает развиваться

Проект по поддержке малого бизнеса »Покупай у своих» запустил поиск по ключевым словам — теперь стало гораздо удобнее искать на карте товары и услуги со скидкой по промокоду FONTANKA. Сейчас в проекте участвует почти тысяча петербургских предпринимателей — это те, кто в разгар коронавируса продолжал учить, развлекать и кормить самоизолированных петербуржцев, находил неожиданные решения и открывал новые направления. В специальной рубрике проекта малый бизнес делится с читателями антикризисными историями, а на карте — предлагает интересные скидки.

«Фонтанка» приглашает петербургских предпринимателей присоединиться к проекту «Покупай у своих». Для того, чтобы отметить свою фирму на карте, нужно нажать кнопку «Добавить фирму» и заполнить анкету. Участие бесплатно.

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