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Посмотрите, как снежная буря резко накрыла Петербург и кое-где превратилась в град

Ненастье обрушилось днём на Петербург мгновенно, но на снеге не остановилось. Читатели «Фонтанки» продолжают делиться кадрами эффектного появления тучи, которая принесла в город ещё и град.

Алексей Лебедев

Нечто менее характерное для начала зимы наблюдали петербуржцы около пяти вечера.

Ноябрьский град видели, в частности, на юге города. Ледяные шарики запечатлел читатель «Фонтанки» в Купчино.

Фото: читатель «Фонтанки»

Больше фото и видео метели — в материале «Фонтанки».

Завтра, 21 ноября, в Петербурге будет чуть выше нуля, синоптики обещают снег ночью, а днём — облачность с прояснениями. Ветер будет меняться — от 5 до 13 м/с.

Фото: читатель «Фонтанки»

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