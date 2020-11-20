БДТ представит «Джульетту» на музыку Сергея Шнурова

24–25 ноября на основной сцене БДТ им. Г. А. Товстоногова состоится третья попытка представить зрителям спектакль «Джульетта». Премьера должна была состояться еще весной — но тогда помешали ограничения, связанные с пандемией; показ перенесли на октябрь — но в последний момент снова отменили из-за болезни актера. Остается надеяться, что на этот раз наконец получится.



«Джульетта» — история о том, как театр вторгается в жизнь и вскоре отличить художественную реальность от подлинной оказывается практически невозможно. Спектакль ставит тандем Тийта Ояссо и Эне-Лийсы Семпер. Режиссер Ояссо знаком петербургскому зрителю по лихой театральной провокации «Как объяснить картины мертвому зайцу», объектом которой стала эстонский министр культуры Лайне Янес.

