В Мариинском пройдет мировая премьера сочинения по рассказу Зощенко, посвященного Майе Плисецкой

В эти дни исполняется 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой. Мариинский театр к этой дате подошел с мировой премьерой нового сочинения ее супруга, композитора Родиона Щедрина, которая состоится 24 ноября. Это концерт для рассказчика и солирующих инструментов в сопровождении струнного оркестра и чембало. Произведение написано по любимому Майей Плисецкой рассказу Михаила Зощенко «Приключения обезьяны». 6+

Состав инструментов, для которых написан концерт, необычен: это труба, валторна, флейта, арфа и ударные. В роли чтеца выступит актриса БДТ им. Товстоногова Полина Маликова (Толстун). За пультом симфонического оркестра Мариинского театра будет Валерий Гергиев.

Новое сочинение Щедрин написал уже в этом году. После Петербурга оно будет представлено в концертном зале «Зарядье» в Москве.



Также в программу концерта 24 ноября, который пройдет в Концертном зале Мариинского театра, вошли «Торжественная увертюра» Щедрина и Четвертый фортепианный концерт Бетховена. Солист — лауреат XVI Конкурса им. П. И. Чайковского японский пианист Мао Фудзита.



Премьеры сочинений Родиона Щедрина проходят в Мариинском регулярно — театр поставил все написанные им оперы — последней из них на данный момент стала «Лолита». 16 декабря композитору исполнится 87 лет.

