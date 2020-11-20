Экологи назвали еще одну возможную причину появления кладбища моллюсков в Кронштадте

Как говорится в ответе ведомства, который поступил в редакцию 20 ноября, минувшим летом и осенью из-за теплой погоды в Финском заливе наблюдалось бурное размножение сине-зеленых водорослей. Местами на поверхности воды наблюдались целые «поля», которые они образовывали. В результате разложения этих «полей» в акваторию попадали токсины, которые приводили к уменьшению содержания кислорода в воде, а затем — к гибели рыбы, мелких рачков и моллюсков.

Экологи назвали еще одну возможную причину появления кладбища моллюсков на острове Котлин в Кронштадтском районе Петербурга. Свою версию «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора.

«Гибель моллюсков могла произойти в результате отравления продуктами разложения сине-зеленых водорослей, которые хорошо видны на ваших фотографиях», — заключили специалисты, говоря о ситуации на острове Котлин.

В прошлом году о низком уровне кислорода в Финском заливе сообщалось в исследовании Финского института окружающей среды SYKE. Анализ воды показал, что есть зоны, где он отсутствует вовсе. Причина нехватки этого важного элемента связана с соленой и обедненной кислородом водой. Высокий уровень соли увеличивает плотность и массу воды, и этот слой оседает на дне моря, что, в свою очередь, вызывает высвобождение фосфора и способствует насыщению водоема биогенными элементами.

В начале этой недели петербурженка Мария Мацкевич вместе с детьми отправилась на остров Котлин в Кронштадте, где на побережье Финского залива нашла зеленую слизь и кладбище моллюсков. Фотографии она прислала в редакцию «Фонтанки».

Вскоре туда прибыли экологи и глава администрации Кронштадтского района Петербурга, который собственноручно проверил подозрительную субстанцию. Вместе со специалистами он предположил, что напугавшая горожанку слизь может быть результатом цветения водорослей.