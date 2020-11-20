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Солнце растопит субботний снег. Метеорологи обещают Петербургу прояснение

Третья неделя ноября в Петербурге завершится плюсовой температурой и небольшим снегом.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь на субботу, 21 ноября, ожидается в небольшом количестве мокрый снег. Днём же будет облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков. Повредивший светофоры и деревья ветер немного утихнет, но в течение дня северо-западный, западный ветер, 5–10 м/с, сменится на южный чуть сильнее — 8–13 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+1 гр., днем +1...+3 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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