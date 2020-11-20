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«iPhone 12 Pro — невероятно неуклюжая железяка». Дуров раскритиковал Apple за отсутствие инноваций и эксплуатацию наследия Джобса

Глава Telegram Павел Дуров прокомментировал новый смартфон от компании Apple и раскритиковал американскую компанию.

«Только что попробовал iPhone 12 Pro — какая-то невероятно громоздкая железяка. Он выглядит и ощущается как версия iPhone 5 2012 года выпуска, но с уродливым набором камер, торчащих на трех разных уровнях», — написал 20 ноября Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, компания до сих пор живет за счет технологий и репутации времен Стива Джобса. Российский бизнесмен считает неудивительным, что продажи iPhone упали на 21%. Дуров предположил, что если тенденция сохранится, то через десятилетие доля iPhone будет «ничтожно мала».

Павел Дуров не первый раз критикует Apple. Так, он уверен, что компания уничтожает стартапы и завышает на 30% цену мобильных приложений.

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Комментарии (1)

Жора  
А чём он не прав? Всё верно сказал.
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