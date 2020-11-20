Смольный 9 декабря снова разместит облигации на погашение дефицита бюджета. К ноябрю он все еще был профицитным

Комитет финансов Петербурга собирается провести еще одну эмиссию гособлигаций, в пределе — на 30 млрд рублей. Это заключительный раунд на 2020 год. Согласно проекту распоряжения комитета финансов, разместить предполагается 30 млн облигаций стоимостью в 1 тысячу рублей каждая. Общий объем эмиссии — 30 млрд рублей. Дата начала — 9 декабря; дата погашения — 28 сентября 2028 года. Напомним, на 25 млрд рублей Смольный разместился еще весной; в октябре была проведена эмиссия на 30 млрд, анонсировалась еще одна. Помимо долгосрочных обязательств Смольный договорился о кредитной линии на 15 млрд с АБ «Россия», пока она не востребована.

В проекте распоряжения комитет финансов ссылается на действующую редакцию бюджета-2020, согласно которой дефицит составляет 111 млрд рублей. Это более 20% от собственных доходов города. Бюджетный кодекс устанавливает лимит в 15%, но специальный федеральный закон позволил превышать его на сумму расходов, которые брошены на поддержку экономики и борьбу с пандемией. Чтобы уложиться в эти новые правила, город должен направлять на эти цели 24,4 млрд рублей; комфин подчеркивает, что это условие выполнено с запасом. В данный момент в ЗакСе рассматривается корректировка действующего бюджета, скоро второе чтение. Накануне губернатор Петербурга внес свою поправку в проект. В новой версии дефицит радикально меньше — 79 млрд рублей. При этом по факту на 1 ноября бюджет города все еще был профицитным — доходы превышали расходы на 17,3 млрд рублей. По данным «Фонтанки», Смольный не собирается в декабре размещаться на все 30 млрд рублей, а необходимость эмиссии связана с благоприятной конъюнктурой рынка.