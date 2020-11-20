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Неповоротливая фура перегородила 1-й Муринский проспект

Неудачный маневр фуры на 1-м Муринском проспекте в Петербурге парализовал движение на участке магистрали. Пробки также сковали соседние с ним улицы в Выборгском районе.

О дорожном происшествии около часа дня 20 ноября сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». По их словам, водитель машины внезапно понял, что не проедет под мостом. Решение развернуться было принято в последний момент и реализовано прямо перед переправой. Однако довести дело до конца у него не вышло — задней частью фура врезалась в пешеходный переход.

«Фонтанка» запросила информацию о ДТП в ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти.

Судя по данным «Яндекс.Пробок», случившееся спровоцировало транспортный затор на участке 1-го Муринского проспекта от Большого Сампсониевского до Лесного проспекта, а также затормозило движение автомобилей на соседних улицах, где и так большой трафик.

Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

«Фонтанка» запросила информацию о ДТП в ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти. В пресс-службе сообщили, что авария обошлась без пострадавших.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер
Фото: скриншот страницы сервиса Яндекс.Пробки

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Комментарии (2)

_13
«...задней частью фура врезалась в пешеходный переход»
Что курит автор?)))
Где там пешеходный переход?)))
В наличии оборудование строительной площадки: козырёк, настил, ограждение.
Вообще, сложно «врезаться в переходный переход, если он, конечно, не надземный. Оного не имеется на данном участке дороги.
«Фъ» развлекает?
PROM
профи за рулём
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