Неудачный маневр фуры на 1-м Муринском проспекте в Петербурге парализовал движение на участке магистрали. Пробки также сковали соседние с ним улицы в Выборгском районе.
О дорожном происшествии около часа дня 20 ноября сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». По их словам, водитель машины внезапно понял, что не проедет под мостом. Решение развернуться было принято в последний момент и реализовано прямо перед переправой. Однако довести дело до конца у него не вышло — задней частью фура врезалась в пешеходный переход.
«Фонтанка» запросила информацию о ДТП в ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти.
Судя по данным «Яндекс.Пробок», случившееся спровоцировало транспортный затор на участке 1-го Муринского проспекта от Большого Сампсониевского до Лесного проспекта, а также затормозило движение автомобилей на соседних улицах, где и так большой трафик.
«Фонтанка» запросила информацию о ДТП в ГУ МВД России по Петербурге и Ленобласти. В пресс-службе сообщили, что авария обошлась без пострадавших.