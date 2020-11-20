«Инструкций об обязательном размещении портретов президента нет». В Кремле разрешили повесить в петербургском МО изображения Путина и Пушкина

Пресс-секретарь российского президента заверил, что в России нет никаких инструкций по поводу размещения изображений Владимира Путина в госучреждениях.
«Вряд ли мы как-то можем, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина, все-таки это наш президент, и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать», — цитирует 20 ноября заявление Дмитрия Пескова РБК.
По его словам, никаких инструкций о размещении в госучреждениях портретов главы государства нет. Петербургскому муниципальному образованию «Смольнинское» Песков посоветовал «повесить [портреты] и Путина, и Пушкин, и успокоиться на этом».
Накануне «Фонтанка» рассказала о том, что петербургский депутат от «Яблока» Никита Юферев 16 октября разместил на стене муниципального образования «Смольнинское» изображение Александра Пушкина. Однако затем на месте поэта он обнаружил, как написано в объяснении полиции, «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Юферев снял изображение со стены и порвал. В комментарии «Фонтанке» народный избранник пояснил, что после произошедшего в здание совета прибыли порядка пяти сотрудников полиции.