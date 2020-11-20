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«Инструкций об обязательном размещении портретов президента нет». В Кремле разрешили повесить в петербургском МО изображения Путина и Пушкина

Пресс-секретарь российского президента заверил, что в России нет никаких инструкций по поводу размещения изображений Владимира Путина в госучреждениях.

«Вряд ли мы как-то можем, скажем так, позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина, все-таки это наш президент, и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать», — цитирует 20 ноября заявление Дмитрия Пескова РБК.

По его словам, никаких инструкций о размещении в госучреждениях портретов главы государства нет. Петербургскому муниципальному образованию «Смольнинское» Песков посоветовал «повесить [портреты] и Путина, и Пушкин, и успокоиться на этом».

Накануне «Фонтанка» рассказала о том, что петербургский депутат от «Яблока» Никита Юферев 16 октября разместил на стене муниципального образования «Смольнинское» изображение Александра Пушкина. Однако затем на месте поэта он обнаружил, как написано в объяснении полиции, «портрет неустановленного мужчины, похожего на президента РФ Владимира Владимировича Путина». Юферев снял изображение со стены и порвал. В комментарии «Фонтанке» народный избранник пояснил, что после произошедшего в здание совета прибыли порядка пяти сотрудников полиции.

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Комментарии (11)

264105611
необходимо свериться с мировой практикой, портреты трампа (байдена), меркель, макрона и наконец королевы британии муниципалам вешать уместно ли... был только в финке, швеции - не видел...
Агроном аэродрома
(задумчиво) Висит ли в кабинете Путина портрет Путина?...
Дмитрий Р.
Между прочим, в дружественной Северной Корее за порчу портрета Великого Кормчего расстреливают не только преступника, но и всю его семью. А у нас всего-лишь объяснительную заставили написать.
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