Ассоциация европейского бизнеса увидела признаки дискриминации иностранных игроков в России во время пандемии

Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе отметил признаки начинающейся дискриминации иностранных игроков на российском рынке. Об этом он заявил 20 ноября на онлайн-конференции «Ответ бизнеса в рамках «Северного измерения» на вызовы пандемии COVID-19».



«Наша ассоциация очень активно выступает в поддержку и сохранение внешнеэкономических связей, в поддержку диверсификации российской экономики. Пожалуйста, не закрывайте экономику, — призвал Вандерплаетсе. — Я говорю об этом, поскольку мы кое-где видим признаки начинающейся дискриминации иностранных игроков или пока вялые попытки закрытия экономики». В чем именно это заключается, он не уточнил.