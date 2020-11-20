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Ассоциация европейского бизнеса увидела признаки дискриминации иностранных игроков в России во время пандемии

Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе отметил признаки начинающейся дискриминации иностранных игроков на российском рынке. Об этом он заявил 20 ноября на онлайн-конференции «Ответ бизнеса в рамках «Северного измерения» на вызовы пандемии COVID-19».

«Наша ассоциация очень активно выступает в поддержку и сохранение внешнеэкономических связей, в поддержку диверсификации российской экономики. Пожалуйста, не закрывайте экономику, — призвал Вандерплаетсе. — Я говорю об этом, поскольку мы кое-где видим признаки начинающейся дискриминации иностранных игроков или пока вялые попытки закрытия экономики». В чем именно это заключается, он не уточнил.

Ассоциация европейского бизнеса создана в 1995 году. Это основное представительство иностранных инвесторов в России. Организация объединяет более 500 компаний, работающих в России.

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