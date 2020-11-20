Сотня автомобилистов в одном районе Петербурга поплатилась за парковку на газонах

Стоянка в зоне зелёных насаждений не проходит безнаказанно, как кажется многим водителям. Часто к делу приходится подключаться судебным приставам.
Как сообщает 20 ноября пресс-служба ГУФССП по Санкт-Петербургу, приставы Калининского одела окончили почти сотню исполнительных производств по взысканию штрафов за размещение транспорта на территориях зелёных насаждений. В качестве примера приводится история 36-летнего петербуржца, «беспечно оставившего свой автомобиль на газоне». Его оштрафовали на 3 тысячи рублей по статье 32 Закона об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге. Документ о взыскании штрафа поступил приставам, и в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Платить он не торопился, поэтому задолженность списали с его банковского счета.
С начала года судебные приставы Калининского РОСП возбудили 91 исполнительное производство за парковку на газонах. С нарушителей удалось взыскать более 147 тысяч рублей.
Газоны долгое время оставались зыбкой зоной с точки зрения закона, и автомобилистам удавалось избегать наказания. Но в сентябре городской парламент в первом чтении расширил наказание за парковку на газонах — теперь под запретом не только территории, которые числятся в составе зеленых насаждений общего пользования, но и любая «зелень», а также ввел запрет на парковку, если автомобиль перегораживает подходы к домам и входам в них и пешеходным дорожкам. Затем ввели штраф за парковку, если она мешает подъезду к площадкам для сбора мусора.