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За вложения в российскую экономику иностранцам собираются давать вид на жительство

Иностранные граждане могут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в экономику. Это похоже на «золотые паспорта», которые выдают некоторые страны Европы и Карибского бассейна.

Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития, пишут 20 ноября «Известия». Согласно документу, для получения ВНЖ иностранец должен будет вложить в открытие ИП не менее 10 миллионов рублей, трудоустроив как минимум 10 человек, сделать взнос в 15 миллионов рублей в капитал российской организации или 50 миллионов в иностранную, работающую в России не меньше трёх лет. Другие возможные условия — покупка ОФЗ или недвижимости на 30 миллионов рублей за три года до подачи заявки.

Такой порядок, как надеются авторы проекта, будет способствовать привлечению инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации и в итоге ускоренному технологическому развитию российской экономики. «Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — прокомментировал первый замглавы ведомства Михаил Бабич.

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Комментарии (7)

SERGEY111
Проснулись - они уже давно тут живут миллионами без всяких ненужных им российских бумажек типа внж и без всяких вложений .
bombaleilo
В Воронеже или Курске, а лучше Тюмень или Сыктывкар , Коми...
ded morze
Сами себе срок с банковского счёта подымут.Велком.
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