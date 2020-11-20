За вложения в российскую экономику иностранцам собираются давать вид на жительство

Иностранные граждане могут получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции в экономику. Это похоже на «золотые паспорта», которые выдают некоторые страны Европы и Карибского бассейна.

Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития, пишут 20 ноября «Известия». Согласно документу, для получения ВНЖ иностранец должен будет вложить в открытие ИП не менее 10 миллионов рублей, трудоустроив как минимум 10 человек, сделать взнос в 15 миллионов рублей в капитал российской организации или 50 миллионов в иностранную, работающую в России не меньше трёх лет. Другие возможные условия — покупка ОФЗ или недвижимости на 30 миллионов рублей за три года до подачи заявки.