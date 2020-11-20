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Первоклассник, пропавший в сентябре под Владимиром, найден. Он был в плену, след указал даркнет

Во Владимирской области в результате оперативно-разыскных мероприятий был обнаружен и освобождён 7-летний мальчик.

Как сообщает «МВД Медиа», операцию в деревне Макариха Камешковского района провели 19 ноября сотрудники ГУУР МВД России и УУР УМВД России по Владимирской области. Ребёнка пленил мужчина.

По данным полиции, 28 сентября мальчик, возвращаясь из школы, вышел из автобуса в поселке Горки, но дома не появился. Полиция, военные и волонтёры организовали поиск, но безрезультатно. Некоторое время назад в угрозыск поступила информация от зарубежных коллег по каналам Интерпола. Они заметили в теневом сегменте сети Интернет публикации о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика. Полиция нашла подтверждение этим сведениям.

Ребёнка нашли в доме 26-летнего жителя деревни Макариха и передали родителям. Сам мужчина задержан полицией при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в похищении. «Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Комментарии (3)

Olegro
А может ученья идут по поиску?
EveReady
Лютая жуть.
DEMOMON
Блин, что у некоторых в голове? Я хз.
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