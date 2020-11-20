Температура в Петербурге резко снижается, и небольшой плюс ощущается как минус. Снова может пойти снег, притом что ветер не успокоится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 ноября утром и днём вероятен мокрый снег, ветер умеренный, с порывами сильного. Температура воздуха в течение суток — плюс 2–4 градуса, на дорогах местами гололедица даже днём. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозу «Яндекса», в ближайшие часы в городе выпаде выпадет 5,05% месячной нормы осадков, в основном в виде дождя. Температура плюс 3, которую фиксирует «Яндекс» в 7 часов утра, ощущается как минус 3 при повышенной влажности воздуха — до 74%.