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В сторону снега. Температура и давление в Петербурге падают, а ветер не стихает

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Температура в Петербурге резко снижается, и небольшой плюс ощущается как минус. Снова может пойти снег, притом что ветер не успокоится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 ноября утром и днём вероятен мокрый снег, ветер умеренный, с порывами сильного. Температура воздуха в течение суток — плюс 2–4 градуса, на дорогах местами гололедица даже днём. Атмосферное давление будет понижаться.

По прогнозу «Яндекса», в ближайшие часы в городе выпаде выпадет 5,05% месячной нормы осадков, в основном в виде дождя. Температура плюс 3, которую фиксирует «Яндекс» в 7 часов утра, ощущается как минус 3 при повышенной влажности воздуха — до 74%.

Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

Однако это всё равно тепло для конца ноября, отмечает «Яндекса». Согласно истории погодных наблюдений за 56 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от минус 6 до плюс 4 в течение суток. Самое холодное 20 ноября зафиксировано в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила минус 16, а самое тёплое — в 1978 году, плюс 10.

Примерно такая же погода, по прогнозу Росгидромета, ожидается на выходных, по ночам температура уже будет опускаться ниже нуля.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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