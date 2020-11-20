Росгидромет: Европейскую часть России ждут на следующей неделе «метеокачели»

«Если говорить о следующей неделе на европейской территории, то сейчас передышка. А на Нижней Волге (Волгоградская область, Самара, Саратов) будут гололед, снегопад, колебания температур в воскресенье, понедельник, вторник. Там произойдет объединение двух атмосферных образований и будет уже ложбина от Мурманска до Черного моря, до Турции. На Черноморском побережье будут положительные температуры, а ближе к Цимлянскому водохранилищу, то есть север, северо-восток Ростовской области, Волгоград, Нижняя и Средняя Волга», — сообщил Варакин.

Жителей европейской части России на следующей неделе ждут гололедица, снег и колебания температуры. Об этом РИА Новости 20 ноября рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Непогода сильнее всего ударит по Центральному и Северо-Западному федеральным округам: от Смоленской до Ленинградской области. Именно эти регионы окажутся ближе всего к центру циклона, пояснили в Росгидромете.



В последние пять дней ноября на европейской части России окончательно установятся отрицательные температуры, считает Варакин. «Метеокачели прекратятся, будут устойчивые отрицательные температуры. Без сильных морозов, но все-таки отрицательные температуры. Сильных снегопадов мы не ждем», — уточнил он.



Напомним, непогода добралась до Петербурга уже сегодня — ветер роняет светофоры и косит деревья.

