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Майкл Бэй отдыхает. Водоканал приготовил для Петербурга туалет-трансформер

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» готовится вывести в свет своего «Оптимуса». К нему можно обратиться по нужде.

Как сообщает предприятие 19 ноября, оно принимает новый мобильный туалетный комплекс-трансформер на базе среднетоннажного автомобиля. Он оснащен краном-манипулятором, который рассчитан на 4 тонны груза — видимо, от посетителей туалета ждут многого. Кроме того, имеется гидроборт (специальный грузоподъемный механизм, который служит для подъема конструкции на высоту платформы автомобиля). Таким образом «туалет-трансформер способен сам себя разгружать и может использоваться для перевозки других туалетных кабин и модульных туалетов», — говорится в сообщении Водоканала.

Фото: пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Водоканала Санкт-Петербурга

Уборная-самобранка может работать как в автономном режиме (без присоединения к сетям водоснабжения, канализации и электроснабжения, а только на дизельном генераторе), так и с присоединением. Кроме того, она готова выполнять функции либо обычного передвижного туалета, либо модульного — после его разгрузки.

Конструкцию назвали Водоканальский Оптимус — по аналогии с протагонистом франшизы «Трансформеры». В отличии от предводителя автоботов, петербургский Прайм для разгрузки-погрузки не может обойтись без помощи человека — но всего одного. Ранее для этой работы требовалось несколько сотрудников.

Насчет антивандального покрытия от десептиконов в сообщении ни слова — а ведь объекты «Водоканала» часто становятся мишенью граффитистов.

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Комментарии (2)

Киргуду
"...который рассчитан на 4 тонны груза — видимо, от посетителей туалета ждут многого..."
Эх, фонтанка в своей желтушности на пустом месте...
Сколько весит эта металлическая конструкция со всем оборудованием и запасом воды вы не подумали? А еще кран должен быть не впритык, а тоже с запасом грузоподъемности.
263913591
Очередная нужна важная дребедень за овер млн, лучше бы поликлиники и больницы строили бездари комитетские
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