Как сообщает предприятие 19 ноября, оно принимает новый мобильный туалетный комплекс-трансформер на базе среднетоннажного автомобиля. Он оснащен краном-манипулятором, который рассчитан на 4 тонны груза — видимо, от посетителей туалета ждут многого. Кроме того, имеется гидроборт (специальный грузоподъемный механизм, который служит для подъема конструкции на высоту платформы автомобиля). Таким образом «туалет-трансформер способен сам себя разгружать и может использоваться для перевозки других туалетных кабин и модульных туалетов», — говорится в сообщении Водоканала.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» готовится вывести в свет своего «Оптимуса». К нему можно обратиться по нужде.

Уборная-самобранка может работать как в автономном режиме (без присоединения к сетям водоснабжения, канализации и электроснабжения, а только на дизельном генераторе), так и с присоединением. Кроме того, она готова выполнять функции либо обычного передвижного туалета, либо модульного — после его разгрузки.



Конструкцию назвали Водоканальский Оптимус — по аналогии с протагонистом франшизы «Трансформеры». В отличии от предводителя автоботов, петербургский Прайм для разгрузки-погрузки не может обойтись без помощи человека — но всего одного. Ранее для этой работы требовалось несколько сотрудников.

Насчет антивандального покрытия от десептиконов в сообщении ни слова — а ведь объекты «Водоканала» часто становятся мишенью граффитистов.