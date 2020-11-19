Петербургские полицейские уберегли нетрезвого мужчину «от необдуманного поступка». Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел накануне около 4 часов утра. В полицию сообщили о мужчине, который грозится спрыгнуть с Яхтенного моста. На место прибыли сотрудники ДПС, патрульно-постовой службы и полиции Петроградского района.
«Сотрудники патрульно-постовой службы вступили в переговоры с мужчиной, пытаясь его отговорить от необдуманного поступка. Инспектор ДПС Приморского района, лейтенант полиции Шаров Алексей, воспользовавшись отвлекающим маневром, незаметно приблизился к гражданину и схватил его за руку в момент, когда гражданин готов был прыгнуть с моста», — описали дальнейшие события в полиции.
В результате с помощью коллег и спасателей мужчину удалось перетащить через ограждение. «При этом он оказывал активное сопротивление, а также грубо выражался нецензурной бранью», — уточняют в полиции. Мужчины был пьян, после осмотра бригадой скорой помощи, его доставили в отдел полиции. На неудавшегося прыгуна составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили его.