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Нецензурная брань не смогла остановить лейтенанта Шарова, который спас петербуржца от прыжка с Яхтенного моста

Петербургские полицейские уберегли нетрезвого мужчину «от необдуманного поступка». Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне около 4 часов утра. В полицию сообщили о мужчине, который грозится спрыгнуть с Яхтенного моста. На место прибыли сотрудники ДПС, патрульно-постовой службы и полиции Петроградского района.

Алексей Шаров
Алексей ШаровФото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

«Сотрудники патрульно-постовой службы вступили в переговоры с мужчиной, пытаясь его отговорить от необдуманного поступка. Инспектор ДПС Приморского района, лейтенант полиции Шаров Алексей, воспользовавшись отвлекающим маневром, незаметно приблизился к гражданину и схватил его за руку в момент, когда гражданин готов был прыгнуть с моста», — описали дальнейшие события в полиции.

В результате с помощью коллег и спасателей мужчину удалось перетащить через ограждение. «При этом он оказывал активное сопротивление, а также грубо выражался нецензурной бранью», — уточняют в полиции. Мужчины был пьян, после осмотра бригадой скорой помощи, его доставили в отдел полиции. На неудавшегося прыгуна составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили его.

Алексей Шаров
Алексей ШаровФото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Редиска Здесь
Судя по тому, что полиция успела приехать, этот товарищ не слишком торопился прыгать.
syshsun
Т.е оказание сопротивления полиции теперь считается мелким хулиганством?
Я всегда думал,что это уголоыное преступление.
Afancy
рыльце потом этому неудавшемуся прыгуну не начистили?
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