«Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством». Нурмагомедов заявил, что не собирается возвращаться в спорт

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о возобновлении карьеры. Об этом 32-летний спортсмен заявил в четверг, 19 ноября, на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте, передает ТАСС.



Нурмагомедов заявил, что намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, и заняться сельским хозяйством.

«В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, [закончить] магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию. В ближайшие пять лет. Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством — не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я начинал тренироваться», — подчеркнул Нурмагомедов.