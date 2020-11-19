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Неизданные эссе Толкина о Средиземье, реинкарнации эльфов и росте бород опубликуют в июне 2021 года

Сборник не опубликованных раннее сочинений Джона Р.Р. Толкина, исследующих мир Средиземья, увидит свет в июне 2021 года. Как 19 ноября сообщает The Guardian, книга будет называться «Природа Средиземья» (The Nature of Middle-earth).

Издательство HarperCollins обещает, что книга «перенесет читателей назад, в мир «Сильмариллиона», «Неоконченных сказаний» и «Властелина колец». Его представитель Крис Смит рассказал, что читателям предстоит заглянуть «на кухню» писателя. Среди затронутых тем — бессмертие и реинкарнация эльфов, природа валаров, земли и звери Нуменора, география королевства Гондор и даже рост бород у персонажей. Как поясняет издание, вопрос о том, у кого, в принципе, могли расти бороды, а у кого нет, — давний предмет обсуждений фанатов.

Редактором издания будет Карл Ф. Хостеттер, эксперт-толкинист и глава эльфийского лингвистического сообщества, компьютерный инженер НАСА с 1985 года. Он раньше работал с младшим сыном Толкина Кристофером, который курировал выход посмертных изданий своего отца до самой своей смерти в январе.

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