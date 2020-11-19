Рождественская ярмарка в период коронавируса все равно сделает из жителей домов около Манежной площади пешеходов на два месяца. Об этом 19 ноября сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ведомства, движение транспортных средств на площади и прилегающих улицах будет прекращено в период с полуночи 24 ноября до полуночи 24 января. «Кирпич» повесят на Кленовой улице от Инженерной до Манежной площади, на Итальянской улице от Садовой до Манежной и, естественно, на самой Манежной площади.



На этот же период движение транспорта будет ограничено следующим образом:

— на Кленовой улице оно будет односторонним на участке от Инженерной до Замковой улицы;

— правая часть Караванной будет сужена вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной к Итальянской улице.

Кроме того, будет запрещена остановка:

— с 20.00 22 ноября до 00.00 24 ноября по Кленовой ул. от Инженерной ул. до Манежной пл., Итальянской ул. от Садовой ул. до Манежной пл., Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл.;

— с 00.00 24 ноября до 23.59 24 января по Кленовой ул. от Замковой ул. до Инженерной ул., Манежной пл., Караванной ул. вдоль Манежной пл.

Показываем схему объезда ярмарки для автомобилистов.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Как писала «Фонтанка», городские власти решили все-таки провести традиционную зимнюю ярмарку, но с ограничениями. Она пройдет с 19 декабря по 10 января, но не будет карусели и катка. Отказались устроители также от концертной программы. Праздничное настроение будут создавать украшения, также можно будет купить подарки и угощения.