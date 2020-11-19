Петербургским чиновникам хотят разрешить самим определять тарифы на такси

В Госдуме предложили властям регионов самостоятельно устанавливать тарифы на легковое такси. Как пишет «Интерфакс» 19 ноября со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, они смогут определять требования к цвету такси, экологическому классу и классу комфортности. Соответствующие изменения вошли в очередной пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании деятельности такси в РФ.

«Поправки указывают, что нормативным актом субъекта РФ — Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя — могут быть установлены регулируемые тарифы на перевозку легковым такси. Что здесь придумают, сказать сложно», — цитирует чиновника 19 ноября «Интерфакс».

Как отмечает издание, перевозчики разрабатывают тарифы на такси с учетом времени суток, дня недели, класса комфортности и других критериев. Информация об изменениях должна появиться на сайте компаний минимум за 3 дня до установки новых цен. «Не определено, что такое «класс комфортности». Тут есть коррупционная ловушка. Некоторые деятели могут прописать параметры этих классов по своим компаниям, а остальные будут вытеснены с рынка», — подчеркивает Вячеслав Лысаков. В пояснительной записке к законопроекту указано, что на боковых поверхностях кузова такси должна быть цветографическая схема в виде композиции из «квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», а на крыше — опознавательный фонарь оранжевого цвета. Машины нужно оборудовать детской удерживающей системой. Кроме того, по решению властей, к работе могут не допустить водителя, «который не прошел аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта РФ и путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации».