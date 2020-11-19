FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Петербургским чиновникам хотят разрешить самим определять тарифы на такси

В Госдуме предложили властям регионов самостоятельно устанавливать тарифы на легковое такси. Как пишет «Интерфакс» 19 ноября со ссылкой на слова члена комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, они смогут определять требования к цвету такси, экологическому классу и классу комфортности. Соответствующие изменения вошли в очередной пакет поправок ко второму чтению законопроекта о регулировании деятельности такси в РФ.

«Поправки указывают, что нормативным актом субъекта РФ — Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя — могут быть установлены регулируемые тарифы на перевозку легковым такси. Что здесь придумают, сказать сложно», — цитирует чиновника 19 ноября «Интерфакс».

Как отмечает издание, перевозчики разрабатывают тарифы на такси с учетом времени суток, дня недели, класса комфортности и других критериев. Информация об изменениях должна появиться на сайте компаний минимум за 3 дня до установки новых цен.

«Не определено, что такое «класс комфортности». Тут есть коррупционная ловушка. Некоторые деятели могут прописать параметры этих классов по своим компаниям, а остальные будут вытеснены с рынка», — подчеркивает Вячеслав Лысаков.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что на боковых поверхностях кузова такси должна быть цветографическая схема в виде композиции из «квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке», а на крыше — опознавательный фонарь оранжевого цвета. Машины нужно оборудовать детской удерживающей системой.

Кроме того, по решению властей, к работе могут не допустить водителя, «который не прошел аттестацию на знание расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры субъекта РФ и путей подъезда к ним, действий в чрезвычайной ситуации».

В конце сентября поправки к законопроекту в Госдуму направили крупнейшие агрегаторы такси. Они заявили, что готовы взять на себя субсидиарную ответственность в случае ДТП и выплачивать пострадавшим в авариях до 2 миллионов рублей (если перевозчик не сможет компенсировать вред). При этом они выступили против установки таксометров в автомобилях, которая может обойтись отрасли в 100 млрд рублей. Идею регулировать тарифы на уровне регионов перевозчики не оценили — это «противоречит принципам конкурентного рынка».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

J.Yagn
Класс! Уже посчитала, что такси дешевле, чем мне с двумя детьми на общественном транспорте, но нет... и тут будут душить!
piterez
А теперь о последствиях - если опустят тарифы, то работать смогут только мигранты, а если поднимут, то такси потеряют клиентов... оставить как есть - бардак полный! Вопрос: что тогда делать! Регулировать надо порядок допуска к профессии - водитель такси и порядок допуска - автотранспорта для оказания услуг такси, а также определить порядок - контроля оказания услуг такси... Коммерческие вопросы не должны интересовать чиновников!
Nemcoff
Чиновники хоть сколько могут определять тарифы и требования для перевозчика. Перевозчик не определяет ни тарифы, ни класс комфортности, ни вообще ничего. Он только предоставляет транспорт с водителем под заказ агрегатора по цене установленной агрегатором. В итоге окажется что в минусе опять водители такси. Как всегда все нововедения, комиссии, выполнения требований разных служб за их счёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний