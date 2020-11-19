КГБ Белоруссии записал создателей NEXTA в террористы

Создатель Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич включены комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.



На обновлённый список на сайте КГБ республики 19 ноября обратил внимание ТАСС. Изменения в перечень раздела «Контртеррористическая деятельность» были внесены накануне.

Ранее, 16 ноября, МИД Белоруссии передал Польше ноту с запросом о выдаче Степана Путило и Романа Протасевича «в кратчайшие сроки», называя Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live «экстремистскими».