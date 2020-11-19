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КГБ Белоруссии записал создателей NEXTA в террористы

Создатель Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Life Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич включены комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

На обновлённый список на сайте КГБ республики 19 ноября обратил внимание ТАСС. Изменения в перечень раздела «Контртеррористическая деятельность» были внесены накануне.

Ранее, 16 ноября, МИД Белоруссии передал Польше ноту с запросом о выдаче Степана Путило и Романа Протасевича «в кратчайшие сроки», называя Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live «экстремистскими».

20 октября Telegram-канал и логотип были признаны Минским судом экстремистскими. 5 ноября в СК заявили, что Путило и Протасевич обвиняются в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — по статьям 293 и 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Отдельно отмечается возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 130 местного УК. Формулировка следующая: «В связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов».

Проект NEXTA основан 22-летним блогером Степаном Путило, известным также как Степан NEXTA, или Степан Светлов. Телеграм-канал существует с 2018 года, на него подписаны порядка 2 млн человек. После президентских выборов в Белоруссии канал активно освещал протесты и уличные акции.

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