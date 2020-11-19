Беглов добавил еще 30 млрд в бюджет 2020 года. Метро теряет иллюзии, деньги возвращаются на развязки ЗСД

Согласно тексту документа, опубликованного 19 ноября, доходы должны составить 639,8 млрд рублей (после первого чтения было 610 млрд), расходы — 718,7 млрд рублей (было 709,6 млрд); дефицит сокращается более чем на 20 млрд — с 99,6 млрд до 78,9 млрд рублей

«Средства будут направлены в первую очередь на мероприятия по борьбе с коронавирусом (+3,1 млрд рублей), — сообщает администрация губернатора. — Эти расходы включают в себя стимулирующие выплаты медицинским работникам (2,9 млрд рублей) и средства на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов в амбулаторных условиях (0,2 млрд рублей). А также на социальные выплаты безработным (+1 млрд рублей) и региональные социальные доплаты к пенсии (+0,2 млрд рублей). С учетом поправки расходы бюджета за счет федеральных средств составят в 2020 году 50,7 млрд рублей».

На 5,3 млрд рублей увеличена адресная инвестиционная программа. Из того, что бросается в глаза, — плюс 2,2 млрд рублей на развязки ЗСД, Напомним, при весенней корректировке бюджета эти деньги отрезали от АИП, от чего пострадала в первую очередь Шуваловская развязка.

Программа по строительству метро выглядит так, будто Смольный расстается с иллюзиями. В 2020 году с подземки снимают почти 2 млрд из 9 млрд, которые содержатся в проекте осенней корректировки. В 2021 году снимают 16,5 из 24 млрд рублей, в 2022 году — 19,8 млрд из 31,7 млрд рублей. Напомним, до сих пор не ясна до конца схема, по которой метро будет строиться в ближайшие годы; предполагается, что единственным поставщиком будет совместное предприятие города и ВТБ.