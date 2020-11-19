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Сильный ветер и гололедица. Непогода задержится в Петербурге

Ноябрьские ветры продолжают атаковать Петербург. Очередное усиление 20 ноября прогнозируют метеорологи.

По данным синоптиков, в пятницу местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра силой 15–20 м/с, передаёт 19 ноября пресс-служба петербургского МЧС. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица, предупреждают петербуржцев.

Ночью Северо-Западное УГМС обещает небольшой дождь, утром и днем — небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в промежутке от 0 до +2 градусов Цельсия.

19 ноября сильные порывы уже повалили два светофора и сорвали обшивку.

В субботу, 21 ноября, ветер утихнет до умеренного и, возможно, из-за туч даже выглянет солнце.

Городская администрация решила закрыть сады и скверы в центре Петербурга. Порывы ветра, по оценкам синоптиков, могут достигать 15–20 м/с, а в прибрежных районах — 22 м/с. Такую погоду нам принёс тёплый сектор циклонического вихря, ночью в городе был побит суточный рекорд максимальной температуры.

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