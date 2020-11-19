Сильный ветер и гололедица. Непогода задержится в Петербурге

Ноябрьские ветры продолжают атаковать Петербург. Очередное усиление 20 ноября прогнозируют метеорологи.
По данным синоптиков, в пятницу местами ожидаются порывы западного, северо-западного ветра силой 15–20 м/с, передаёт 19 ноября пресс-служба петербургского МЧС. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица, предупреждают петербуржцев.
Ночью Северо-Западное УГМС обещает небольшой дождь, утром и днем — небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в промежутке от 0 до +2 градусов Цельсия.
19 ноября сильные порывы уже повалили два светофора и сорвали обшивку.
В субботу, 21 ноября, ветер утихнет до умеренного и, возможно, из-за туч даже выглянет солнце.