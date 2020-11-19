Родился — сразу в базе появился. Через 10 лет в России соберут в одном месте данные всех граждан

Объединить всю информацию о гражданах России в единую базу данных планируют власти. Об этом сообщает 19 ноября РИА Новости со ссылкой на замглавы Росстата Павла Смелова.



В реестр, создание которого в мае 2020 года узаконила Госдума, будут входить ФИО гражданина, его дата рождения, пол, паспортные данные и гражданство, а также когда он родился, семейное положение и записи актов о смерти.



«Сейчас в нашей стране создается реестр населения, где будет сделана попытка учесть каждого жителя и собрать о нем информацию из всех существующих баз данных. До сегодняшнего момента такой единой базы данных нет, поэтому переписи необходимо проводить в старом, обычном формате. Мы надеемся, что через 10 лет этот реестр будет, и будет работать в полном режиме. Поэтому мы сможем отказаться от большинства вопросов и будем проводить перепись в цифровом формате без контакта с людьми», — сказал Смелов.

