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Родился — сразу в базе появился. Через 10 лет в России соберут в одном месте данные всех граждан

Объединить всю информацию о гражданах России в единую базу данных планируют власти. Об этом сообщает 19 ноября РИА Новости со ссылкой на замглавы Росстата Павла Смелова.

В реестр, создание которого в мае 2020 года узаконила Госдума, будут входить ФИО гражданина, его дата рождения, пол, паспортные данные и гражданство, а также когда он родился, семейное положение и записи актов о смерти.

«Сейчас в нашей стране создается реестр населения, где будет сделана попытка учесть каждого жителя и собрать о нем информацию из всех существующих баз данных. До сегодняшнего момента такой единой базы данных нет, поэтому переписи необходимо проводить в старом, обычном формате. Мы надеемся, что через 10 лет этот реестр будет, и будет работать в полном режиме. Поэтому мы сможем отказаться от большинства вопросов и будем проводить перепись в цифровом формате без контакта с людьми», — сказал Смелов.

Скорее всего, по словам Смелова, ведение реестра сможет частично снизить необходимость в переписи населения. Она должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса была перенесена пока на апрель 2021 года.

Замглавы Росстата рассказала, что ведомство сейчас экспериментирует с форматами проводимой переписи.

«Сейчас заключили большой контракт, согласно которому исполнитель соберет данные от всех сотовых операторов страны и посчитает на их основе численность постоянного населения, проживающего в каждом муниципальном образовании страны. После этого мы сможем сравнить данные переписи с данными, полученными в результате этой работы, и понять, насколько это коррелирует и как это можно использовать в дальнейшем», — уверен Смелов.

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Комментарии (11)

iphonedimona
Вот и уточнили сроки построения в РФ электронного концлагеря. Всего лишь 10 лет осталось.
Александр Смуров
Социализм это учёт и контроль. Была когда то и ОГАС учёта и обработки информации математиком Глушковым запланирована, но потом закупили не вовремя тяжёлое американское и разрушили отечественное ЭВМ производство и обеспечение.
Получается назад в социализм через хищничество и разруху.
Tattiana
Я-то, наивная, думала, что все данные сведут в одну базу, и недоумевала, зачем тянуть 10 лет, когда это можно сделать гораздо быстрее... А тут, оказывается, будут сливать данные сотовых операторов. Ууууу...
Насчитают классно. У меня всего 2 симки, у родственника - 5 симок, в т.ч. и другого региона. И сколько нас?
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