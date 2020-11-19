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Станция метро «Беговая» открыта

Движение по Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга осуществляется в штатном режиме, со всеми остановками.

Как сообщила пресс-служба городской подземки в Telegram, станцию «Беговая» открыли в 13:12.

Она была закрыта в 12:55 из-за неисправности светофора.

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