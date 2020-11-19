FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +2
75.93р90.23р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Хрусталев на реабилитации предстал перед подписчиками в образе героя «Собачьего сердца»

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев показал, как проходит реабилитация после его экстренной госпитализации в Петербурге. Фотографию из медицинского кабинета он опубликовал 19 ноября на своей странице в Instagram.

На снимках шоумен предстал перед подписчиками с голым торсом и подключенный к медоборудованию.

Посвященный реабилитации пост в соцсети он сопроводил словом «Абырвалг» — именно его после «оживления» в человеческом облике произнес Шариков, герой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

Как ранее писала «Фонтанка», в прошлые выходные Дмитрий Хрусталев стал пациентом больницы № 40 Курортного района, которая частично перепрофилирована под COVID-19. Позже его ввели в искусственную кому. Затем он сам вышел на связь, заявив, что предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Из-за реабилитации шоумен пропустит ближайшие выпуски «Вечернего Урганта».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

***_555
Пока КВН не скатился, играл он там неплохо.
W Bons
мдя , как сказал Круглый в первом брате ... жизнь висит на нитке а думает о прибытке
MyAdmiral Kruzenshtern
Ну судя по тексту, он от Шарикова недалеко ушел...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний