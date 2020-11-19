Новый год в Доминикане отменяется. Россиянам хотели, но так и не открыли популярное направление

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России отказал Росавиации в открытии авиасообщения с республикой в Карибском бассейне.

«Оперштаб на данный момент не поддержал эту инициативу [открыть регулярное авиасообщение с Доминиканской Республикой]», — сообщает 19 ноября ТАСС со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства заметил, что Росавиация еще несколько недель назад предложила разрешить россиянам полеты в карибскую республику.

С начала пандемии в Доминиканской Республике выявили 135 тысяч заболевших коронавирусом.