Новый год в Доминикане отменяется. Россиянам хотели, но так и не открыли популярное направление

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России отказал Росавиации в открытии авиасообщения с республикой в Карибском бассейне.
«Оперштаб на данный момент не поддержал эту инициативу [открыть регулярное авиасообщение с Доминиканской Республикой]», — сообщает 19 ноября ТАСС со ссылкой на свои источники.
Собеседник агентства заметил, что Росавиация еще несколько недель назад предложила разрешить россиянам полеты в карибскую республику.
С начала пандемии в Доминиканской Республике выявили 135 тысяч заболевших коронавирусом.
С 1 августа Россия начала возобновлять авиасообщение с другими странами. Первыми были открыты Великобритания, Турция и Танзания. Большинство россиян отправились на турецкие курорты. Кроме того, для граждан РФ открыт въезд в Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Мальдивы, Молдавию, Абхазию, Черногорию и ряд других стран. Для многих открытием стала Африка.