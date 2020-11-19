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Алкогольные пары лишили молодого петербуржца каршеринга и прав

В центре Петербурга утро 19 ноября началось для сотрудников ГИБДД с задержания.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 5:45 на Итальянской улице, 1, инспекторы ОБ № 4 ДПС ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль, которым управлял 24-летний мужчина. У инспекторов возникли сомнения в его трезвости, и алкотестер доказал их правоту: парень надул 0,892 мг/л.

Фото: Дорожный инспектор
Фото: Дорожный инспектор

Вызвать такси было бы дешевле. Теперь мужчине придётся 1,5 года ездить пассажиром и заплатить два штрафа — 30 000 рублей в казну и компании «Яндекс.Драйв».

В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить нарушителям ПДД иметь доступ к сервису каршеринга. В сентябре при комитете Госдумы по транспорту и строительству была создана рабочая группа экспертов для регулирования работы операторов. В октябре власти Москвы решили ужесточить правила для сервиса.

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Комментарии (2)

ded morze
Какой же "Драйв" без стакана в башке.
footballer13
Пока для операторов каршеринга не введут жёсткую ответственность за такое - это будет продолжаться и шириться.
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