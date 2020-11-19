Эксперт спрогнозировал спад коронавируса в России в конце ноября

Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад в большинстве российских регионов в конце ноября, однако в Петербурге ситуация тяжелая и надеяться на это не стоит. Об этом 19 ноября заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.



Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности COVID-19, где за основу взята официальная статистика. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где этот показатель меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9–1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0–1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» — 1,1–1,2 (отрицательный — неудовлетворительный); «темно-красные» — больше 1,2 (тяжелый). Если индекс больше единицы, темп заболеваемости растет, если меньше — снижается, пишет РИА Новости.

