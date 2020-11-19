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Эксперт спрогнозировал спад коронавируса в России в конце ноября

Заболеваемость коронавирусом пойдет на спад в большинстве российских регионов в конце ноября, однако в Петербурге ситуация тяжелая и надеяться на это не стоит. Об этом 19 ноября заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности COVID-19, где за основу взята официальная статистика. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где этот показатель меньше 0,9 (позитивный), «светло-желтые» — 0,9–1,0 (стабильный), «оранжевые» — 1,0–1,1 (удовлетворительный), «светло-красные» — 1,1–1,2 (отрицательный — неудовлетворительный); «темно-красные» — больше 1,2 (тяжелый). Если индекс больше единицы, темп заболеваемости растет, если меньше — снижается, пишет РИА Новости.

По словам Тавадяна, прогноз показывает, что основная часть регионов начнет справляться с вирусом уже в конце ноября, но в Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике ситуация тяжелая.

«Эти регионы преодолеют плато позднее всех», — рассказал Тавадян.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировано 2312 новых случаев заражения, сообщает оперштаб 19 ноября. Накануне было 2215 новых случаев, а до этого 2130 и 2039 случаев.

В России зафиксировали рекорд по числу заболевших за день — 23 610, общее число заболевших превысило 2 миллиона человек.

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Комментарии (6)

ЛоскутныйЕнот
Еще один "иксперд"...

"Спад роста прогнозируем в начале ноября"
"Выйдем на плато в середине ноября"

И про конец ноября уже писали иксперты, мда
Коренная ленинградка
Такой же эксперт в конце лета обещал, что в стране не будет больше 20000 заражённых в день...
AP-SPb
Ну тяжело, тяжело дается писакам придумывание ковидных "новостей". И с каждым днем все сложнее. А заказ взят, его отрабатывать надо.
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