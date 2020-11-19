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27 ноября — круглый стол ««ЕВРО» или «КЛАССИКА». Как меняются требования покупателей к планировкам квартир»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей строительных компаний, архитектурных и дизайнерских бюро, агентств недвижимости и экспертов строительного рынка принять участие в онлайн-заочном круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

  • Какие планировки сейчас преобладают на рынке: евроформата с кухней-гостиной или классические?
  • Как трансформировался выбор покупателей в связи с эпидемией коронавируса и потребностью больше времени проводить дома? Вырос ли спрос на многокомнатные квартиры в связи со льготной ипотекой?
  • Что важнее для покупателя: количество комнат или метров?
  • Какие дополнительные комнаты, элементы планировок появляются: прачечные, гардеробные, кабинеты и спортзалы?
  • Все ли студии одинаковы? Может ли такой формат жилья быть удобным?
  • Как адаптировать планировку квартиры под себя во время ремонта? Как правильно делать перепланировку и часто ли она действительно нужна?
  • Свободная планировка — миф или реальность? Может ли покупатель вносить изменения «под себя», насколько для этого подходят современные квартиры?

33 квадратных метра в хрущевке с пятиметровой кухней и шестиметровыми комнатами или «гребенка» в старом фонде не всегда устраивает покупателя квартиры в новостройке. Кухни-гостиные, мастер-спальни, ванные комнаты с окном — вот приметы нового времени. О том, как меняется подход к планировкам жилья, и что выбирают люди: экономию или эргономику, обсудим на круглом столе.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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