27 ноября — круглый стол ««ЕВРО» или «КЛАССИКА». Как меняются требования покупателей к планировкам квартир»

Вопросы для обсуждения:
- Какие планировки сейчас преобладают на рынке: евроформата с кухней-гостиной или классические?
- Как трансформировался выбор покупателей в связи с эпидемией коронавируса и потребностью больше времени проводить дома? Вырос ли спрос на многокомнатные квартиры в связи со льготной ипотекой?
- Что важнее для покупателя: количество комнат или метров?
- Какие дополнительные комнаты, элементы планировок появляются: прачечные, гардеробные, кабинеты и спортзалы?
- Все ли студии одинаковы? Может ли такой формат жилья быть удобным?
- Как адаптировать планировку квартиры под себя во время ремонта? Как правильно делать перепланировку и часто ли она действительно нужна?
- Свободная планировка — миф или реальность? Может ли покупатель вносить изменения «под себя», насколько для этого подходят современные квартиры?
33 квадратных метра в хрущевке с пятиметровой кухней и шестиметровыми комнатами или «гребенка» в старом фонде не всегда устраивает покупателя квартиры в новостройке. Кухни-гостиные, мастер-спальни, ванные комнаты с окном — вот приметы нового времени. О том, как меняется подход к планировкам жилья, и что выбирают люди: экономию или эргономику, обсудим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru