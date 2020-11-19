В Гатчине автомобилисты устроили дуэль на пистолетах из-за парковки. Ранили директора фирмы

Спор из-за парковки вылился в дуэль на травматических пистолетах в Гатчинском районе Ленобласти. Резиновая пуля угодила в ногу технического директора местной коммерческой организации.



Как стало известно «Фонтанке» 18 ноября, накануне днём в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о ранении в ногу на парковке у дома № 120 по улице Гатчинской Дивизии.



Приехавшие на место сотрудники ГУ МВД установили, что парковочное место не поделили 45-летний технический директор местной коммерческой организации и 34-летний местный житель. Началось всё с перепалки, в итоге оба спорщика выхватили пистолеты — «Кольчугу» и «Осу». Проиграл в схватке первый оппонент — резиновая пуля угодила ему в ногу. От медицинской помощи он отказался. Водители помирились на месте, от подачи заявлений друг на друга отказались.

