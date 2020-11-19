Дорожный конфликт в Красном Селе попал на видео. Есть пострадавший, но и агрессору не повезло — его нагнала «мгновенная карма», рассказывают в соцсетях.

Инцидент произошёл 18 ноября около 19 часов на тротуаре неподалёку от перекрестка проспекта Ленина и улицы Освобождения, сообщает группа «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Велосипедист стоял на месте и смотрел в телефон, когда на тротуар решил заехать водитель «КИА». Велосипед мешал ему, и он, «порычав двигателем, потыкался в велосипед». Но пешеход не отошел, и тогда водитель выскочил из машины и начал оттаскивать его с его законного тротуара, «повалял по асфальту» и пару раз ударил, рассказывается в группе. Затем автомобилист решил объехать вдоль дома, но «не знал, что там торчит труба и сходу нашампурился на неё, причем дважды»: по дороге туда и по дороге обратно.