Дорожный конфликт в Красном Селе попал на видео. Есть пострадавший, но и агрессору не повезло — его нагнала «мгновенная карма», рассказывают в соцсетях.
Инцидент произошёл 18 ноября около 19 часов на тротуаре неподалёку от перекрестка проспекта Ленина и улицы Освобождения, сообщает группа «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте». Велосипедист стоял на месте и смотрел в телефон, когда на тротуар решил заехать водитель «КИА». Велосипед мешал ему, и он, «порычав двигателем, потыкался в велосипед». Но пешеход не отошел, и тогда водитель выскочил из машины и начал оттаскивать его с его законного тротуара, «повалял по асфальту» и пару раз ударил, рассказывается в группе. Затем автомобилист решил объехать вдоль дома, но «не знал, что там торчит труба и сходу нашампурился на неё, причем дважды»: по дороге туда и по дороге обратно.
«На тот момент пешеход уже занял принципиальную позицию: никаких машин на тротуар не пускать. За это его ещё раз водитель сбил с ног и побил... А потом прибежал и ещё поддал, — пишет «Коллапс». — Велосипедист получил травмы, сломан зуб, испорчена одежда. Составлено заявление в полицию по факту нападения, номер автомашины известен. Травмы задокументированы».
Видеозапись ускорена в 4 раза.