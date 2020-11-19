Как рассказал «Фонтанке» читатель Игорь, инцидент произошёл 17ноября около 16 часов на 101-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Рябовское шоссе. Там дорога сужена из-за ремонта, и движение было плотным. Игорь ехал на «Опеле» в правом ряду, когда мужчина на BMW обогнал его по технической полосе. Протискиваясь, водитель BMW снёс зеркало «Опелю», а затем, видимо, решив поддать газу, ударил его в крыло. После этого, по словам Игоря, водитель BMW остановился, подошёл к «Опелю» и стал требовать документы. «Пытался забрать документы, дал мне по лицу несколько раз. Со мной были собаки, они гавкали, и забраться в машину у него не получилось. Тогда он прыгнул в свою машину и уехал, считай, скрылся с места ДТП», — рассказывает Игорь. Он вызвал ГИБДД, аварию оформили. А через пару часов водитель BMW якобы вернулся и сам позвонил в службу «112» — об этом Игорю, по его словам, рассказал сотрудник ГИБДД. После наш читатель поехал в ближайший травмпункт, во Всеволожске, а оттуда — в 128 отдел полиции, где написал заявление с просьбой привлечь оппонента к ответственности.

Дорожный конфликт на КАД привёл петербуржца в травмпункт. Его обидчик — обочечник, подтвердили в полиции.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили факт ДТП на КАД с участием БМВ и «Опеля». Информации о том, что водитель BMW скрылся с места, нет.

По данным полиции, водитель БМВ двигаясь по обочине, притёр «Опель». В результате ДТП и вынужденной остановки между водителями завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель БМВ ударил водителя «Опеля». Вызвали ГИБДД. Обоих участников доставили в 128 отдел полиции. В отношение водителя ВМБ составлен протокол за движение по обочине и за побои (статья 6.1.1 КоАП РФ). Водитель «Опеля» отправился на лечение с ушибом носа.