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На КАД водитель BMW завершил обгон по обочине аварией и побил оппонента

Дорожный конфликт на КАД привёл петербуржца в травмпункт. Его обидчик — обочечник, подтвердили в полиции.

Как рассказал «Фонтанке» читатель Игорь, инцидент произошёл 17ноября около 16 часов на 101-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Рябовское шоссе. Там дорога сужена из-за ремонта, и движение было плотным. Игорь ехал на «Опеле» в правом ряду, когда мужчина на BMW обогнал его по технической полосе. Протискиваясь, водитель BMW снёс зеркало «Опелю», а затем, видимо, решив поддать газу, ударил его в крыло. После этого, по словам Игоря, водитель BMW остановился, подошёл к «Опелю» и стал требовать документы. «Пытался забрать документы, дал мне по лицу несколько раз. Со мной были собаки, они гавкали, и забраться в машину у него не получилось. Тогда он прыгнул в свою машину и уехал, считай, скрылся с места ДТП», — рассказывает Игорь. Он вызвал ГИБДД, аварию оформили. А через пару часов водитель BMW якобы вернулся и сам позвонил в службу «112» — об этом Игорю, по его словам, рассказал сотрудник ГИБДД. После наш читатель поехал в ближайший травмпункт, во Всеволожске, а оттуда — в 128 отдел полиции, где написал заявление с просьбой привлечь оппонента к ответственности.

Фото читателя «Фонтанки» Игоря
Фото читателя «Фонтанки» Игоря
Фото читателя «Фонтанки» Игоря
Фото читателя «Фонтанки» Игоря
Фото читателя «Фонтанки» Игоря
Фото читателя «Фонтанки» Игоря

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили факт ДТП на КАД с участием БМВ и «Опеля». Информации о том, что водитель BMW скрылся с места, нет.

По данным полиции, водитель БМВ двигаясь по обочине, притёр «Опель». В результате ДТП и вынужденной остановки между водителями завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель БМВ ударил водителя «Опеля». Вызвали ГИБДД. Обоих участников доставили в 128 отдел полиции. В отношение водителя ВМБ составлен протокол за движение по обочине и за побои (статья 6.1.1 КоАП РФ). Водитель «Опеля» отправился на лечение с ушибом носа.

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Комментарии (29)

муматор
"Информации о том, что водитель BMW скрылся с места, нет." - гибдд тоже хочет кушать.
264098571
Те кто обгоняет по обочине бесят, но ещё больше бесят те что возомнили что могу мешать им ехать, так что рад за обоих, но за Игоря особенно.
Taktak
С такими ребятами никакой ковид не нужен. Проехал по обочине, сломал нос терпиле и поехал дальше по своим делам. Каждый раз удвиляюсь, как такие люди себе на бмв зарабатывают. Насасывают что-ли...
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