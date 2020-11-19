Путин и Чубайс отстают от Трампа. Кинологи рассказали, в честь каких политиков россияне называют своих питомцев

Среди политиков, именами которых российские собаководы называют своих питомцев, первое место занимает президент США Дональд Трамп. Об этом 18 ноября пишет РБК со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию (РКФ).
В рейтинге, который составили в организации, лидирует Трамп — в честь него названы 72 собаки (речь идет только о зарегистрированных в федерации питомцах). На втором месте также представитель США — предшественник Трампа Барак Обама. Его имя чаще всего получают чихуахуа. Джо Байденом, который может стать следующим президентом, псов пока не называли.
Среди российских политиков на первом месте глава «Роснано» Анатолий Чубайс (в честь него названы 32 собаки). В рейтинг попали канцлер Германии Ангела Меркель (13 собак), экс-президент РФ Борис Ельцин (10 собак), президент Франции Эммануэль Макрон (три), а также Иосиф Сталин и Леонид Брежнев (по две собаки). В честь Путина назвали восемь питомцев.