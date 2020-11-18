Конфликт в «Деловых линиях» продолжается. Петербургский арбитраж не признал решение Лондонского суда

По данным издания, согласно арбитражному процессуальному кодексу, в России решения иностранных судов признаются и приводятся в исполнение местными судами. Лондонский суд вынес решение еще в апреле, в петербургский арбитраж иск был подан в начале мая. Кроме того, сейчас параллельно рассматривается дело на Кипре – там суд запретил Александру Богатиткову распоряжаться активами, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что Михаила Хабарова перевели под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



4 июня 2020 года Арбитражный суд Петербурга и области запретил проводить сделки с акциями «Деловых линий». Спустя несколько дней у Михаила Хабарова прошли обыски – затем его допросили и арестовали. Уголовное дело было возбуждено еще в конце сентября по инициативе Александра Богатикова.



По данным Forbes, из материалов дела следует, что летом 2014 года Хабаров предложил Богатикову прекратить инициированные им проверки за 30% от прибыли компании. Тот согласился и в течение нескольких лет перечислял ему деньги – в общей сложности около 842 млн рублей. И хотя каких-либо полномочий в решении налоговых проблем у Хабарова не было, в начале 2018 года он расторг контракт и обратился в лондонский суд, чтобы взыскать с Богатикова все убытки.



«Фонтанка» писала, что в ноябре 2016 года на счетах «Деловых линий» арестовали более миллиарда рублей из-за неуплаты налогов. В декабре полковник ГУСБ МВД Тимченко обещал бизнесменам за 100 миллионов прикрыть дело, но был задержан при передаче половины этой суммы. В апреле 2017 года Следственный комитет решил привлечь к ответственности Богатикова и объявил его в розыск. В апреле 2017 года экс-соучредителю компании предъявили обвинение в неуплате НДС на сумму 1 млрд рублей. В июне уголовное дело прекратили – компания выплатила налоговую недоимку в полном объеме, счета «Деловых линий» разблокировали.

