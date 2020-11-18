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Конфликт в «Деловых линиях» продолжается. Петербургский арбитраж не признал решение Лондонского суда

Петербургский арбитражный суд не признал решение Лондонского международного третейского суда (LCIA), обязавшего совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова выплатить 58 млн долларов топ-менеджеру «Траста» Михаилу Хабарову. Как пишет РБК 18 ноября, суд отказал в удовлетворении иска компании Caledor Consulting Limited, на 75% принадлежащей Михаилу Хабарову.

По данным издания, согласно арбитражному процессуальному кодексу, в России решения иностранных судов признаются и приводятся в исполнение местными судами. Лондонский суд вынес решение еще в апреле, в петербургский арбитраж иск был подан в начале мая. Кроме того, сейчас параллельно рассматривается дело на Кипре – там суд запретил Александру Богатиткову распоряжаться активами, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что Михаила Хабарова перевели под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

4 июня 2020 года Арбитражный суд Петербурга и области запретил проводить сделки с акциями «Деловых линий». Спустя несколько дней у Михаила Хабарова прошли обыски – затем его допросили и арестовали. Уголовное дело было возбуждено еще в конце сентября по инициативе Александра Богатикова.

По данным Forbes, из материалов дела следует, что летом 2014 года Хабаров предложил Богатикову прекратить инициированные им проверки за 30% от прибыли компании. Тот согласился и в течение нескольких лет перечислял ему деньги – в общей сложности около 842 млн рублей. И хотя каких-либо полномочий в решении налоговых проблем у Хабарова не было, в начале 2018 года он расторг контракт и обратился в лондонский суд, чтобы взыскать с Богатикова все убытки.

«Фонтанка» писала, что в ноябре 2016 года на счетах «Деловых линий» арестовали более миллиарда рублей из-за неуплаты налогов. В декабре полковник ГУСБ МВД Тимченко обещал бизнесменам за 100 миллионов прикрыть дело, но был задержан при передаче половины этой суммы. В апреле 2017 года Следственный комитет решил привлечь к ответственности Богатикова и объявил его в розыск. В апреле 2017 года экс-соучредителю компании предъявили обвинение в неуплате НДС на сумму 1 млрд рублей. В июне уголовное дело прекратили – компания выплатила налоговую недоимку в полном объеме, счета «Деловых линий» разблокировали.

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