Экс-губернатор Ивановской области не признает вину в растрате. «Он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия»

Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень отказывается признавать вину по делу о растрате и считает его «недоразумением». Об этом 18 ноября РИА Новости рассказал его адвокат Мурад Мусаев.
Он уточнил, что его подзащитному, согласно разрешению от Совета Федерации, будут запрещены «определенные действия». «Мы пока не знаем, какие именно. В любом случае, он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности», - подчеркнул Мусаев.
В Следственном комитете РФ ранее сообщали, что Мень задержан в рамках дела о присвоении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей. Как считает следствие, еще в 2011 году Мень якобы организовал преступную группу для хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки региона.
Михаил Мень — сын известного православного священника и богослова Александра Меня. В начале «нулевых» он работал заместителем мэра Москвы Юрия Лужкова. С 2005 по 2013 год занимал должность губернатора Ивановской области. Затем был министром строительства и ЖКХ, это продолжалось до 2018 года, после чего по назначению президента РФ в качестве аудитора перешел на работу в Счетную палату России.