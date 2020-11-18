Экс-губернатор Ивановской области не признает вину в растрате. «Он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия»

Бывший губернатор Ивановской области, аудитор Счетной палаты Михаил Мень отказывается признавать вину по делу о растрате и считает его «недоразумением». Об этом 18 ноября РИА Новости рассказал его адвокат Мурад Мусаев.



Он уточнил, что его подзащитному, согласно разрешению от Совета Федерации, будут запрещены «определенные действия». «Мы пока не знаем, какие именно. В любом случае, он не собирается совершать действия, направленные против интересов правосудия. Главное, чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности», - подчеркнул Мусаев.

