Стали известны причины блэкаута в Автово. Краснопутиловскую осветили по резервной схеме

Перебои с электричеством в Кировском районе Петербурга 18 ноября вызвало срабатывание технологической защиты Автовской ТЭЦ. Об этом «Фонтанке» сообщили в ТГК-1.



Как уточнили в пресс-службе компании, защита сработала в девять вечера, причины случившегося выясняются. Потребителей электричества и тепловой энергии переводят на резервную схему. В «Россети Ленэнерго» добавили, что диспетчеры компании создали резервные схемы, и с 21:25 все потребители получают электроэнергию.



Читатели «Фонтанки» сообщали, что во тьме оказалась Краснопутиловская улица. https://www.fontanka.ru/2020/11/18/69557583/ По их словам, свет в квартирах и уличное освещение пропали немногим раньше половины восьмого вечера, чуть раньше десяти часов вечера в домах посветлело. По информации «Фонтанки», срабатывание защиты ТЭЦ заметили в десяти зданиях.

