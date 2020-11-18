За пикет на Красной площади в Москве был задержан Дед Мороз и несколько его «помощников-эльфов». Об этом вечером 18 ноября сообщают правозащитники из «Апологии протеста» в своем телеграм-канале.



Мужчина в соответствующем костюме вышел с плакатом «Дед Мороз против закрытия ёлок». Он выражал несогласие с решением властей Москвы о запрете на новогодние мероприятия.