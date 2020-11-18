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Полиция задержала на Красной площади Деда Мороза и «его помощников-эльфов»

За пикет на Красной площади в Москве был задержан Дед Мороз и несколько его «помощников-эльфов». Об этом вечером 18 ноября сообщают правозащитники из «Апологии протеста» в своем телеграм-канале.

Мужчина в соответствующем костюме вышел с плакатом «Дед Мороз против закрытия ёлок». Он выражал несогласие с решением властей Москвы о запрете на новогодние мероприятия.

Как рассказал адвокат Александр Альдаев, «эльфов» в итоге отпустили без составления протоколов, а вот «Деду Морозу полиция на день рождения подарила протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ» («нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Мужчине грозят обязательные работы на срок до 40 часов или штраф.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Мужской Взгляд
А как ещё можно легально выразить свой протест, если тебе не разрешают его выражать те, против кого он направлен? Как? Как разговаривать с люди, которые одели форму и всё запретили?
veteran78
Дядя Стёпа вынул бы табельный "ТТ" и застрелился бы от нынешних блюстителей.
Василий Марущак
вот и покончено с преступностью
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