За пикет на Красной площади в Москве был задержан Дед Мороз и несколько его «помощников-эльфов». Об этом вечером 18 ноября сообщают правозащитники из «Апологии протеста» в своем телеграм-канале.
Мужчина в соответствующем костюме вышел с плакатом «Дед Мороз против закрытия ёлок». Он выражал несогласие с решением властей Москвы о запрете на новогодние мероприятия.
Как рассказал адвокат Александр Альдаев, «эльфов» в итоге отпустили без составления протоколов, а вот «Деду Морозу полиция на день рождения подарила протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ» («нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Мужчине грозят обязательные работы на срок до 40 часов или штраф.